Piazza Pertini da rifare. In estate i lavori previsti

Piazza Pertini sarà completamente ripavimentata: i lavori si svolgeranno durante l’estate e per l’autunno lo spazio pubblico sarà non solo più bello e decoroso ma saranno anche risolte le annose infiltrazioni nel sottostante parcheggio sotterraneo. A giorni infatti l’amministrazione comunale approverà il progetto esecutivo per una spesa complessiva di circa mezzo milione (la somma è già stanziata). "Dobbiamo scegliere la strada da percorrere –premette il sindaco Lorenzo Alessandrini – cioè se rivestirla di nuovo oppure utilizzare asfalto architettonico. Purtroppo quei lavori effettuati neppure troppi anni fa si sono dimostrati mal fatti: il marmo utilizzato è debole e rovinato in più punti e le infiltrazioni rendono poi inutilizzabile e non funzionale il parcheggio. In sostanza dovremo rimettere mano a tutto anche per impermeabilizzare quello spazio e verranno riprogettati pure gli arredi dato che le attuali fioriere hanno contribuito ai problemi del piano inferiore".