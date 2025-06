L’estate della Pro Loco. Il mercoledì per i bambini

La stagione della Pro Loco Seravezza quest’anno avrà un’attenzione particolare verso i bambini. Ecco i “Mercoledì bambino”: a partire dal 18 giugno fino al 27 agosto dalle ogni mercoledì alle 21,15 in piazza Carducci intrattenimento con giochi con le bolle di sapone, esibizioni del mago, gioco dell’oca fino al karaoke. Ma non è solo questa la novità dell’estate: il 4-5-6 luglio il borgo “Le Pile” nel centro storico, sarà la location della “Stordellata nel borgo” dove si potranno mangiare i tradizionali tordelli e tante altre prelibatezze preparate dalla sagra della Pro Loco. Domenica 6 luglio “Espressioni” dalle 18,30 in piazza Carducci: un’esperienza nuova tra arte immersiva e pratiche olistiche per il benessere interiore in collaborazione con l’associazione Falce di Luna. Domenica 21 settembre “Non solo miele” manifestazione sul mondo delle api a partire dalle 10 per l’intera giornata nel centro storico di Seravezza. Non mancheranno i classici appuntamenti cavalli di battaglia della Pro Loco. 8-9-10 agosto “Stordellata sul fiume” la sera nell’area della Misericordia. Venerdì 8 agosto in collaborazione con Aido di Seravezza alle 21,30 in piazza Carducci concerto dei Kinnara ad ingresso gratuito. Il 9-10 agosto i tradizionali festeggiamenti in occasione del Santo patrono Lorenzo e domenica 7 settembre “Fiera dei becchi o del 9” col premio...al becco più bello