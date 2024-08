Piano Operativo. Parola ai cittadini

Nuovo tassello per la pianificazione territoriale, attraverso l’avvio del procedimento di formazione del piano operativo comunale. La giunta Alessandrini ha infatti dato il via libera a questo nuovo percorso che segna un ulteriore passo in avanti dopo l’adozione del piano strutturale da parte del consiglio comunale. Il piano è chiamato a perseguire obiettivi quali la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e delle testimonianze storiche, si pensi al centro antico di Seravezza, creando le condizioni per migliorare la vivibilità e i servizi, mediante una rigenerazione dei tessuti urbani e produttivi. Tra gli obiettivi che saranno declinati nel nuovo piano operativo anche la riorganizzazione della viabilità, mediante una oculata integrazione dei vari sistemi di trasporto. "Dopo l’adozione del piano strutturale e con l’avvio del piano operativo comunale - commenta Adamo Bernardi, assessore all’urbanistica e all’edilizia - si entra nel merito del territorio e delle scelte per garantire uno sviluppo che sappia guardare in via prioritaria alla tutela dell’ambiente e della nostra storia. Il prossimo passaggio sarà la pubblicazione del bando per la presentazione di contributi utili alla realizzazione di questo strumento". A breve, infatti, sarà diffuso l’avviso pubblico che consentirà a chiunque di concorrere alla stesura di questo nuovo strumento urbanistico, presentando proposte in linea con gli obiettivi strategici contenuti nel piano strutturale. "Un metodo partecipativo molto importante - conclude Bernardi - che consentirà ai cittadini di avanzare idee e suggerimenti per concorrere alla realizzazione del nuovo piano operativo: organizzeremo incontri pubblici per mettere tutti nelle condizioni di farne attivamente parte".