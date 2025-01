Piano Operativo, ok dalla Regione: "Un risultato in tempi record"

Ok della Regione Toscana alla conformità del Piano Operativo comunale. In sostanza l’ente sovraordinato ha quindi certificato la bontà di interventi tanto consistenti quanto discussi come l’abbattimento dell’ex Greppia per realizzarvi una piazza e la realizzazione di tre appartamenti lusso nell’immobile Teti con necessario cambio di destinazione d’uso. La risposta definitiva è giunta al termine di una riunione in videoconferenza, in cui la Regione ha dato il via libera alla “bollinatura” del Piano Operativo Comunale, confermando la conformità finale dello strumento urbanistico. Questo passaggio fondamentale consentirà la pubblicazione definitiva del piano una volta ricevuto il verbale dalla Regione, rendendolo operativo nella seconda metà di febbraio. Alla riunione erano presenti il sindaco Bruno Murzi, il vicesindaco con delega all’urbanistica Andrea Mazzoni, il dirigente dell’urbanistica architetto Simone Pedonese, il funzionario responsabile dell’urbanistica geometra Massimo Peporini, il tecnico estensore del piano architetto Lino Giorgini, che ha collaborato con l’urbanista Mario Alberto Tenerani, insieme ai rappresentanti della Regione, della Provincia, della Sovrintendenza e della Conferenza Paesaggistica.

"Si tratta di un grande risultato – sottolinea con soddisfazione Il vicesindaco Andrea Mazzoni - ottenuto in tempi brevi rispetto all’approvazione del piano in consiglio comunale e senza osservazioni particolarmente rilevanti da parte della Regione. Desidero ringraziare, insieme al sindaco, tutti i tecnici del Comune e i professionisti che hanno collaborato alla stesura dello strumento, così come Regione, Provincia e Sovrintendenza. A breve i professionisti del nostro territorio potranno contare su un nuovo strumento urbanistico predisposto nel rispetto dell’ambiente e capace di disciplinare lo sviluppo del territorio per i prossimi anni. Adesso il successivo obiettivo – aggiunge Mazzoni - sarà quello del regolamento edilizio, su cui abbiamo già avviato incontri con il tavolo tecnico dei professionisti e che a breve presenteremo ai tecnici del territorio e a chiunque abbia interesse, per recepire contributi ed eventuali osservazioni. Contiamo di portarlo in consiglio comunale prima della primavera".

Francesca Navari