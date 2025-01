Piano delle alienazioni. Aggiudicati due lotti

Prende corpo il piano delle alienazioni del Comune. Sono infatti stati aggiudicati due lotti dei 4 proposti, per quasi 2 milioni di euro.

Il 27 dicembre era il termine ultimo per partecipare e solo due beni sono risultati oggetto di interesse. Si tratta di un terreno in via Raffaelli di 1040 metri quadrati a base d’asta a 660mila euro: a fare l’offerta la società "Forte Villas di Petrova Elena" al prezzo di 726mila; ha registrato interesse anche il terreno in via XX Settembre di 1530 metri quadrati proposto a 1 milione 90 mila euro e aggiudicato alla società "La Fortina sas dell’ingegner Sergio Collini & C." al prezzo offerto di 1.100mila. Rimasti invece senza offerenti gli altri due beni immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni: una porzione di terreno in via Ariosto da 880 metri quadrati (630mila euro) e una porzione di area in via Togliatti di 722 metri quadrati per 530mila euro.