Piano degli arenili. Partono gli incontri

Sarà la Misericordia di Tonfano ad ospitare il primo degli incontri promossi dall’amministrazione comunale in vista del nuovo Piano urbanistico degli arenili (Pua). L’appuntamento è per domani alle 17 alla presenza dell’assessore a edilizia e urbanistica Ermanno Sorbo, i tecnici comunali e i progettisti, i quali incontreranno gli operatori economici, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini per illustrare i principi generali del progetto e raccogliere eventuali contributi attraverso un questionario da compilare in forma anonima che sarà distribuito a tutti i partecipanti. Le domande saranno formulate secondo il metodo di analisi Swot che permette di identificare i punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce di un progetto specifico. L’ufficio comunale raccoglierà i contributi, rielaborandoli e utilizzandoli per affinare la stesura del nuovo piano. Il prossimo incontro si terrà il 21 novembre alle 17 al. Il nuovo Pua sarà pronto ai primi del 2025 con l’adozione in consiglio comunale.