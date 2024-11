Piano degli Arenili. Confronto pubblico

Oggi alle 17 la Misericordia di Tonfano ospiterà il primo appuntamento partecipativo per il nuovo Piano urbanistico degli arenili. L’assessore Sorbo, i tecnici comunali e i progettisti incontreranno gli operatori economici, gli ordini professionali, le associazioni e i cittadini per illustrare i principi generali del progetto e raccogliere eventuali contributi attraverso un questionario da compilare in forma anonima che sarà distribuito ai partecipanti.

Le domande saranno formulate secondo il metodo di analisi Swot. L’ufficio comunale raccoglierà i contributi rilasciati dai presenti, rielaborandoli e utilizzandoli per affinare la stesura del nuovo piano.