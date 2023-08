Sequestrati 120 chili di pesce in due ristoranti

Viareggio, 28 agosto 2023 - Sono 120 i chili di prodotti ittici non tracciati sequestrati dai militari della guardia costiera di Viareggio in due ristoranti, uno a Montecatini Terme e l'altro a Capannori.

I militari, durante le ispezioni alle cucine ed alle celle frigorifere, hanno individuato numerose partite di pesce congelato prive dei documenti obbligatori sulla tracciabilità, previsti dalla normativa nazionale ed europea e riguardanti la provenienza dei vari prodotti. Granchi, tranci di tonno e salmone, astici, gamberi, calamari polpo, baccalà, tutti arbitrariamente congelati dagli esercenti o dai loro fornitori, sono stati sequestrati, mentre i ristoratori sono stati sanzionati per complessivi 4.500 euro.

“Le attività di controllo sulla filiera ittica proseguiranno con regolarità su tutto il territorio di competenza della capitaneria di porto di Viareggio - dice il comandante, capitano di fregata Silvia Brini - sia per tutelare i consumatori da possibili somministrazioni di prodotti ittici non commercializzabili, ma anche per tutelare le attività imprenditoriali che regolarmente operano con professionalità nel settore".