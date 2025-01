Il cavallo, emblema senza tempo di eleganza, forza e dinamismo, è il protagonista della mostra “Personale Retrospettiva” di Mario Fulvi, artista nato a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino. Fulvi, classe 1940, vive e lavora a Massa, dove si è affermato per la sua maestria nell’utilizzo del rame e per le rappresentazioni equestri che attraversano la sua produzione artistica. La mostra conduce il pubblico in un viaggio attraverso sculture, dipinti e opere grafiche, invitandolo a immergersi in un universo creativo denso di forme astratte e materiche. Qui, la manualità e l’ingegno tecnico dell’artista si incontrano, dando vita a un racconto visivo unico.

L’esposizione è aperta fino al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30, con ingresso libero.