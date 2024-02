Pericoli sulla provinciale. Arrivano dissuasori e luci. Più sicurezza per i pedoni

Lontano dagli autovelox nessuna pietà. Si potrebbe parafrasare così la celebre “Teorema“ di Marco Ferradini per descrivere quello che ogni giorno accade lungo la provinciale Vallecchia. L’autovelox installato in località Pontaranci sta portando buoni risultati, ma superata la rotatoria verso Pietrasanta la tentazione di pigiare sull’acceleratore lungo il rettilineo si impossessa di nuovo di chi transita a bordo di macchine e moto.

A farne le spese è soprattutto il quartiere Accademia, con studenti, residenti e cittadini diretti alle attività commerciali di piazza Martiri di San Terenzo costretti a girarsi più a volte a destra e a sinistra per non essere investiti. Le segnalazioni sono cresciute in maniera esponenziale, fino alla decisione della polizia municipale di emettere un’ordinanza per ripristinare la sicurezza in quel tratto di provinciale. Il rimedio consiste nel rafforzare la segnaletica già presente per rendere ulteriormente visibile e più sicuro l’attraversamento pedonale. Per questo motivo su entrambe le direzioni di marcia prima dell’attraversamento saranno tracciati una serie di rallentatori ottici, installata la segnaletica verticale e aggiunte lampade a led e indicatori stradali rasoterra anche quelli a led. Una buona notizia anche per tutti coloro che dal quartiere Città giardino-Salesiani si dirigono verso mare e viceversa.

Daniele Masseglia