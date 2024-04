Perde il dispositivo acustico: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Si era da poco comprato un apparecchio acustico con il quale aveva iniziato a risolvere i suoi problemi legati ai problemi di udito. Una spesa importante, da 5 mila euro, che un pensionato viareggino, con molta fatica era riuscito a raccogliere chiedendo un mutuo in banca. Ma tre giorni fa ha perso quell’apparecchio e oggi non sa darsi pace. Perché non sa come possa averlo smarrito e perché quell’apparecchio che così tanto aveva pagato, gli aveva permesso di rimettersi in contatto con il mondo, con i familiari, con la cerchia degli amici.

"Io abito in via Maroncelli, ma ero andato in palestra in via dei Comparini. Sono sicuro che lo avevo applicato quando sono entrato in palestra, ma una volta a casa non ce l’avevo più". Così è tornato in palestra e insieme all’istruttore ha cercato da tutte le parti all’interno della palestra, ma non l’hanno trovato. Forse è scivolato fuori dalla palestra in via dei Comparini. Per questo l’anziano pensionato si è rivolto a noi della Nazione, perché lanciassimo un appello. Se qualcuno avesse trovato quell’apparecchio acustico e magari non sa a chi appartiene, può telefonare a questo pensionato al 371-440815. Sarebbe molto importante riuscire a trovarlo e a riconsegnare all’uomo un apparecchio che lo aiuta nella quotidianità e nel vivere meglio insieme agli altri.