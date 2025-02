Perde il borsello. Glielo riportano

Un gesto di onestà inatteso: riporta il portafoglio, perso al Carnevale, al proprietario. Simona Rosi di Camaiore è grata a questo cittadino, dopo che il figlio, aveva perduto il portafoglio con soldi e documenti durante il corso di Carnevale. "Devo ringraziare colui o colei che ha riportato il portafoglio di mio figlio, perso al Carnevale, direttamente a casa, davanti al portone d’ingresso – dice –. Dopo aver perso ogni speranza nella ricerca, quando siamo rientrati dal corso abbiamo avuto questa meravigliosa sorpresa, non credevamo ai nostri occhi". Capita la distrazione ma non così spesso il recupero. "Ecco, di fronte ad un gesto di onestà del genere – aggiunge Simona Rosi – precisando che all’interno c’erano soldi, il cumulativo (biglietto per il Carnevale) e documenti, carta e foglio rosa – non ci resta che ringraziare questa anonima persona per bene.

Isabella Piaceri