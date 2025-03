Percorso di pace. Capire la storia con l’esperto

Oggi alle 17.45 il circolo Cro della Piccola Atene ospita la presentazione del libro "Questa Terra è nostra da sempre. Israele e Palestina" scritto da Arturo Marzano (nella foto). Il libro fa parte della collana della Laterza Fact Checking e rappresenta uno strumento per comprendere l’attuale situazione in Medio Oriente. L’autore pone e si pone una serie di interrogativi: "Gli israeliani, da vittime si sono trasformati in carnefic"? Oppure "I palestinesi, non vogliono altro che distruggere Israele"? E infine: "Quando comincia il conflitto"? A fine Ottocento con la nascita del sionismo, negli anni Venti del Novecento o nel 1948, quando Israele viene attaccato dai Paesi Arabi con l’obiettivo di annientarlo o quando si verifica la ‘pulizia etnica’ dei palestinesi’? E perché la pace non è mai stata raggiunta?

Il libro di Arturo Marzano, docente di storia dell’Asia all’ateneo pisano, risponde a tutte queste domande con l’obiettivo di farlo in modo semplice, senza tuttavia cadere nel semplicismo. Solo comprendendo le legittime rivendicazioni delle due parti è possibile orientarsi lungo le tante vicende, spesso violente e dolorose, che costituiscono la storia del conflitto. Dialoga con l’autore Gianluca Fulvetti, docente di storia contemporanea dell’università di Pisa. Il pomeriggio di approfondimento è stato organizzato dal Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema in collaborazione con Il Cro. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.