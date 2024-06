Per palati raffinati: l’unione di Stefano e Leandro

Giallo Food and Drinks ha avviato una collaborazione con il maestro pizzaiolo Stefano Bonamici (foto), premiato con 3 Spicchi dal Gambero Rosso, presente nelle 50 top pizza e nella guida “identità golose”. La partnership assicura un nuovo livello di eccellenza culinaria ai clienti. Stefano Bonamici, apprezzato dalla guida Gambero Rosso per la maestria nell’arte della pizza, porta al Giallo la esperienza maturata da Zenzero a Pisa e la passione creativa che lo unisce allo chef Leandro Scotti del Giallo in una collaborazione innovativa che delizia i palati dei clienti. La collaborazione tra chef Leandro Scotti e Stefano Bonamici offre una fusione unica di talento culinario e creatività gastronomica: condividono la passione per l’eccellenza e il desiderio di innovare nel mondo della ristorazione.