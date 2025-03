"Per ora non c’è impatto diretto sulle attività"

Sui dazi doganali all’importazione negli Stati Uniti, interviene anche Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group

I prospettati dazi americani vi impensieriscono? "Attualmente, i dazi americani non stanno avendo un impatto diretto sulle nostre attività. Tuttavia, monitoriamo costantemente l’evoluzione della situazione e qualora dovesse evolversi, influenzando il nostro business, adotteremo tempestivamente le misure necessarie per tutelare non solo la nostra azienda, ma anche gli interessi dei nostri clienti e partner. La priorità rimane sempre quella di garantire la continuità e la qualità dei nostri servizi a livello globale".

Quali sono le previsioni di sviluppo del vostro marchio? "La visione di Perini Navi a motore è sempre stata una parte fondamentale del nostro Dna e un percorso iniziato già sotto la precedente proprietà. Le due navi recentemente varate erano, infatti, già in produzione prima dell’acquisizione. Successivamente, gli armatori hanno scelto di proseguire con noi il completamento di oltre metà del ciclo produttivo dei due yacht. Con l’acquisizione di Perini Navi, abbiamo deciso di continuare questo percorso. La nostra proposta si concentra su yacht superiori ai 24 metri, inclusi modelli a vela, per introdurre sul mercato un ‘motor sailer innovativo’, privo di albero, tipologia di yacht non presente nel panorama nautico".

Aprirete nuovi stabilimenti? "È fondamentale incrementare la nostra visibilità e la nostra presenza globale ampliando la nostra offerta in modo strategico. L’acquisizione di nuove strutture è parte di questa visione a lungo termine. Poi vogliamo acquisire specificità produttive legate al nostro core business e una strategia di brand extension".

W.S.