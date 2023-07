Per la Valle del Serra Riattivata la navetta

Torna da questo fine settimana la navetta per i visitatori diretti nella Valle del Serra. Un servizio gestito dalla Fondazione Terre Medicee: a luglio sarà attiva sabato e domenica, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con corse ogni 30 minuti circa. Per quanto riguarda il mese prossimo, il servizio sarà disponibile dal 1° al 20 agosto tutti i giorni e poi sabato 26 e domenica 27. La navetta sarà gratuita e partirà da piazza Carducci a Seravezza, con fermate presso la ex cava IMP, alla Desiata, al Pozzo della Madonna, infine ad Azzano e la Cappella come corsa straordinaria che verrà attivata su richiesta. Per quanti usufruiranno del servizio è consigliato lasciare il mezzo nei parcheggi gratuiti della Ceragiola o a Palazzo Mediceo. A disposizione poi due parcheggi a pagamento: nei fine settimana alla ex cava IMP e tutti i giorni alla Desiata. Si ricorda che la Valle del Serra è oggetto di ordinanza in vigore sino al 10 settembre, dalle 9.30 alle 19, su via Monte Altissimo, tra la località Desiata e il bivio per la Polla, c’è divieto di transito.