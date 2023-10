Per Italo Calvino. Musica e cinema. Tante iniziative

Italo Calvino (nella foto) l’avventura di uno spettatore: giovedì al Cinema Scuderie Granducali una giornata dedicata a Italo Calvino per il 100° anniversario della nascita. Ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa da Comune, Biblioteca Civica Sirio Giannini, Fondazione Terre Medicee con la collaborazione di Apuania Cineservice. La giornata omaggio inizia alle 10.30 con seminario per le scuole superiori: Italo Calvino: tra fiaba e modernità destini incrociati. Interventi di Andrea Tenerini responsabile del Settore Cultura Comune su Italo Calvino e la Versilia: un incontro mancato, Paola Lemmi Istituto Statale di Istruzione Superiore Marconi di Seravezza su “La misura breve”: le fiabe contemporanee di “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” e Michela Corsini, ufficio cultura del Comune su Coppe, denari e spade: Calvino e le avventure cavalleresche a bordo pagina. Alle 21.15, ingresso gratuito, serata dedicata alla musica e al cinema. Petralana in concerto “oggi cadono le foglie” dedicato a Italo Calvino con Tommaso Massimo, voce e chitarra, Marco Gallenga violino. Nel centenario della nascita di Calvino i Petralana propongono una versione con nuovi arrangiamenti live del Concept album “Oggi cadono le foglie” liberamente ispirato a “Il barone rampante”. Il disco racconta attraverso le canzoni i momenti più emozionanti della vita del Barone Cosimo Piovasco di Rondò. Tutti i brani sono originali e prendono ispirazione dalla lettura del romanzo. Segue la proiezione del mediometraggio Renzo e Luciana, 1962 regia di Mario Monicelli sceneggiatura Monicelli, Susi Cecchi D’Amico, Giovanni Arpino e Italo Calvino.