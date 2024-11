Per il Maestro. In San Paolino grande concerto

DOMENICA alle 17.30 nella basilica di San Paolino la “Corale Giacomo Puccini“ (foto) si esibisce in un concerto in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Verranno eseguiti i seguenti brani: “Requiem” per coro, organo e viola, “Crisantemi” nella trascrizione per organo di Marco Lazzara, organista della Basilica e “Coro a bocca chiusa” dalla“Madama Butterfliy”. Un secondo concerto con lo stesso programma verrà eseguito dalla stessa Corale nella chiesa di Gualdo, Massarosa, domenica 24. La “Corale Giacomo Puccini” di Viareggio inizia il suo programma invernale 2024/25 cui seguirà un altro appuntamento di notevole importanza: quello che avrà luogo nella scuola elementare “Le Dorotee” giovedì 28 novembre quando, a conclusione di un progetto comune sulla vita di Giacomo Puccini e sull’opera “Turandot”,

dopo che la scolaresca avrà recitato e presentato i disegni su quanto appreso in proposito, la “Corale” eseguirà alcuni “pezzi” tratti dalle composizioni pucciniane cui si aggiungeranno nel finale gli alunni della scuola per cantare in coro un brano di “Turandot”. Ovviamente e non poteva essere altrimenti la Corale Giacomo Puccini sarà presente il 29 novembre sul “Belvedere” di Torre del Lago durante le celebrazioni del centenario della morte del maestro quando si cimenterà in alcuni cori, tratti sempre dalle sue opere. La “Corale Giacomo Puccini”, nata nel 1998 dall’anno scorso è stata nominata “Corale Ufficiale del Comune di Viareggio”.

Mario Pelllegrini