Per i bambini l’archeologia dà spettacolo

Due eventi dedicati all’archeologia in Versilia, protagonisti i più piccoli, con “Mary cacciatrice di fossili” al Civico Museo Archeologico di Camaiore e “Archeovisioni. L’archeologia come non l’hai mai vista” a Pietrasanta, grazie al terzo festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Mary cacciatrice di fossili” è lo spettacolo di Coquelicot Teatro che andrà in scena domani, alle 9 al Civico Museo Archeologico di Camaiore. Al Museo Archeologico Versiliese Antonucci di Pietrasanta, domenica 20 ottobre alle 16, in scena invece “Archeovisioni. L’archeologia come non l’hai mai vista”, evento a cura del Museo archeologico versiliese “Bruno Antonucci” di Pietrasanta insieme al Museo Archeologico Versiliese Bruno Antonucci. Ingresso libero.