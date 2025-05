"Penelope" al bagno Piero. Il libro di Manetti in spiaggia

Domani sera aria voglia di sapore di mare al bagno Piero dove alle 19 con MazzeiArt sarà presentato a bordo piscina il libro Penelope che prende la valigia con l’autrice, la giornalista Cristina Manetti intervistata da Carlotta Romualdi dopo l’introduzione all’evento della vicepresidente del Mazzei e responsabile Mazzei Art Teresa Sichetti. Cristina Manetti è giornalista, capo di gabinetto della Regione Toscana, presidente del Museo Casa di Dante, ideatrice dell’iniziativa Toscana delle donne, progetto trasversale della Regione contro la violenza e le discriminazioni di genere, per promuovere i diritti, i meriti, i talenti delle donne in modo innovativo e con linguaggi meno convenzionali. Un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne immaginando di riempire la valigia di parole che, se ben adoperate, diventeranno fatti, determineranno i cambiamenti e il loro futuro. Una metafora della vita della Penelope: coraggio , libertà , speranza, tenacia, ,gentilezza rispetto, allegria, immaginazione, compassione, futuro, generosità , cambiamento sono solo alcune delle parole che andranno a comporre la valigia delle ragazze perché diventino artefici del proprio destino. Al termine dell’evento dalle 20:30 apericena con dj set ed alcuni pezzi alla chitarra del maestro Andrea Caciolli.