Sul telefonino oltre mille video pedopornografici con bambini piccolissimi: immagini raccapriccianti, arrestato

Viareggio, 15 gennaio 2025 – Deteneva più di un migliaio di video e foto realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Si parla per lo più di immagini con bambini piccoli, da pochi mesi a 7 anni di età. Si tratta di un uomo di 56 anni, di Viareggio, che è stato arrestato, a Massa, dalla polizia postale massese. L’inchiesta, condotta insieme al personale della polizia postale di Firenze, è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica e condotta dal Centro operativo di Firenze. Team che lavorano per contrastare il triste fenomeno, molto diffuso, della pedopornografia sul web.

In poco tempo gli agenti sono riusciti a identificare e localizzare l’uomo a Massa. E’ un disoccupato, incensurato, originario di Viareggio. Durante la perquisizione gli investigatori della Postale hanno rinvenuto sul suo cellulare diverse app che l’uomo utilizzava per scaricare e visionare il materiale pedopornografico. Il possesso di ingente quantità di contenuti multimediali pornografici realizzati con l’utilizzo di minori, per la maggior parte in tenerissima età, come detto dai pochi mesi ai 7 anni circa, ha consentito di procedere all’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Massa dove sarà interrogato dal magistrato.