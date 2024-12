Pd tutto al femminile: è la prima volta. Surroga di Conti l’11 dicembre

Lo scacchiere del consiglio comunale cambia di nuovo pelle e si tinge sempre più di rosa. Sono gli effetti delle dimissioni a sorpresa del consigliere Pd ed ex vice presidente della Provincia Nicola Conti, protocollate sabato e annunciate domenica dal nostro giornale. Al suo posto entrerà infatti Claudia Dinelli, prima dei non eletti, e questo significa che per la prima volta i Dem non avranno consiglieri maschi. La surroga tra l’altro è già stata decisa e salvo imprevisti si terrà durante la seduta dell’11 dicembre. E così nel giro di quattro mesi l’assise cambia di nuovo volto dato che ad agosto si era dimesso l’ex candidato sindaco Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta), sostituito da Filippo Macchiarini Orlandi.

L’uscita di Conti dopo 10 anni consecutivi all’opposizione sta tenendo banco nel dibattito politico cittadino. Ufficialmente ha parlato di "motivi personali", ma tanti in città non dimenticano quel che è successo da ottobre a oggi in casa Pd, vedi le dimissioni di 11 esponenti di segreteria e direttivo e il commissariamento del partito, a causa di frizioni interne che vanno avanti da tempo. "Voglio ringraziare Conti – scrive in proposito il commissario Marco Niccolai – per questi anni di impegno politico e amministrativo come consigliere comunale e vice presidente della Provincia. Ho conosciuto Nicola al momento della mia nomina a commissario e ne ho potuto apprezzare fin da subito la preparazione e l’impegno. Lo ringrazio anche per la disponibilità che mi ha fin da subito fornito e dimostrato. Sono sicuro che continuerà a dare il suo contributo alla ripartenza del Pd di Pietrasanta. Auguro buon lavoro alla Dinelli: ci incontreremo presto con la nostra capogruppo Irene Tarabella per programmare le prossime iniziative". Invito che Dinelli, 38 anni, avvocato e laureata in giurisprudenza con una tesi in diritto degli enti locali, accoglie volentieri. "Accetto quest’incarico – dice – anche per onorare le amministrative 2023 e mantenere la parola data ai 263 elettori che mi avevano votato. Ringrazio Nicola per il suo lavoro e per aver dimostrato il suo grande valore dal punto di vista umano e politico. Da un parte mi spiace per la sua scelta, il consiglio comunale ci ha sicuramente perso in qualità anche se sono certa che resterà al nostro fianco, ma dall’altra è un grande onore ricoprire questo ruolo. Farò un’opposizione costruttiva".

Il compito di salutare chi se ne va e di dare il benvenuto alla nuova arrivata spetta alla capogruppo Irene Tarabella: "Prendo atto delle dimissioni di Nicola voglio e lo ringrazio per il lavoro da lui svolto in questi lunghi anni, augurandomi che la pausa da lui annunciata sia breve e che continui a dare il suo contributo alla comunità democratica di Pietrasanta. Al contempo saluto con piacere l’ingresso di Claudia, che insieme a me formerà un gruppo tutto al femminile. Il lavoro da continuare a svolgere è molto e sono sicuro che potremo farlo al meglio".