Pd: "La farmacia resti sempre aperta"

"La farmacia comunale di Roma Imperiale per la prima volta rimane chiusa per tutta la giornata del mercoledì e la mattina del giovedì: si provveda al più presto a una completa apertura per tutta l’estate, sette giorni su sette, fino a settembre". La richiesta porta la firma del segretario Pd Simone Tonini (nella foto), il quale ricorda come la chiusura abbia creato disservizi e malumori tra residenti e turisti. "Non serve solo Roma Imperiale – aggiunge – ma anche le zone limitrofe. Se il problema è la carenza di personale per l’estate, invitiamo la Multiservizi e il Comune a prepararsi e organizzarsi ormai per la prossima annualità".