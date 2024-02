Paura per un incendio in centro. Mozzicone in un bidone del rur

Paura ieri mattina in centro per una colonna di fumo altissima che aveva fatto pensare ad un pericolo di vaste dimensioni. Fortunatamente si è trattato di un incendio circoscritto, probabilmente causato da un mozzicone di sigaretta dimenticato acceso dentro il bidoncino della raccolta differenziata che è andato distrutto. L’allarme è scattato intorno alle 13 quando alcuni passanti hanno notato la colonna di fumo nero uscire dalla resede di un’abitazione tra via Mascagni e via Palestro: difficile al momento capire cosa stesse accadendo visto che la fitta recinzione impediva alle persone di vedere all’interno della proprietà. La mobilitazione di mezzi è stata immediata: sul posto è arrivata infatti una squadra di vigili del fuoco, coadiuvata da una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a circoscrivere l’area deviando il transito delle auto.

I pompieri sono entrati nella pertinenza dell’abitazione e hanno potuto constatare che le fiamme si erano sprigionate da un bidoncino del rur, lasciato incautamente con all’interno probabilmente un mozzicone di sigaretta che ha bruciato immediatamente i rifuti all’interno e lo stesso contenitore in plastica. Fortunatamente l’incendio è rimasto circoscritto e non ha interessato nè immobili vicino nè persone. Dentro l’abitazione al momento del fatto non c’era nessuno.