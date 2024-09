Paura a Viareggio, grosso pino cade sul tetto di una scuola

Viareggio (Lucca) 18 settembre 2024 - Momenti di paura questa mattina a Viareggio, per un albero caduto sul tetto di una scuola. Fortunatamente l’edificio era ancora chiuso.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7.30 di questa mattina, 18 settembre alla scuola primaria "Tobino" per la rimozione di un pino di grande dimensioni caduto sul tetto. Oltre alla squadra di Viareggio sono state inviate ulteriori squadre dal comando di Lucca con un'autogrù e un'autoscala. Sul posto presente anche una pattuglia della Municipale di Viareggio. L'intervento è ancora in corso. Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno.