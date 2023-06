"Patrocinio alla beneficenza: servono regole"

"Serve un regolamento comunale per disciplinare il sostegno e il patrocinio del Comune alle raccolte di beneficenza". A ritenerlo argomento urgente è il segretario Pd, Simone Tonini (nella foto). "A Forte dei Marmi, fortunatamente, le iniziative a scopo benefico sono molte – premette – specialmente nel periodo estivo diventano intense e sovente il Comune concede il patrocinio. Quando il Comune sostiene un’iniziativa conferisce un riconoscimento istituzionale e genera fiducia e di affidabilità. E’ immediatamente una certificazione positiva. Sarebbe necessario un regolamento comunale che disciplini i termini del patrocinio eo del sostegno da parte del Comune alle iniziative di raccolte fondi per beneficenza. Proponiamo pertanto – aggiunge Tonini – la stesura di un regolamento comunale in cui venga indicata la natura sociale del soggetto che raccoglie e in cui ne vengano descritte le finalità e le destinazioni; che preveda una mappatura periodica delle risorse raccolte, delle spese sostenute per renderle note all’albo pretorio del Comune periodicamente. Dovrebbe essere richiesto al soggetto che organizza la raccolta di beneficenza di promuovere e far conoscere le realtà verso le quali si intende erogare il contributo di beneficenza durante gli eventi e nelle manifestazioni che vengono organizzate per la raccolta fondi. Bisognerebbe prevedere che nella comunicazione, nei video, sui social, nel materiale promozionale, nella scelta dei testimonial ci fosse il coinvolgimento del Comune e delle associazioni o delle realtà beneficiarie. Dato che si chiede il sostegno dell’ente pubblico, sarebbe opportuno che tutti i cittadini sapessero quanto viene raccolto e quanto viene donato. L’auspicio è che maggioranza ed opposizione possano lavorare assieme su questo regolamento".