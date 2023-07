Passeggio in sicurezza Restyling in via Sauro

Passeggiata più sicura grazie alla sistemazione dei marciapiedi di via Sauro approvata dalla giunta. L’intervento, tra via Tre Luci e via Garibaldi, potrà contare sul contributo di 62.500 euro (su un totale di 80mila) del ministero dell’interno dopo che il Comune ha colto l’opportunità del “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” rivolto a interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. Il camminamento in questione è sconnesso e danneggiato in vari punti, nonché gravato da un deflusso difettoso dell’acqua piovana che provoca spesso allagamenti, specie vicino a via Tre Luci. "Adegueremo quote, accessi e pendenze – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – per far sì che la pioggia non si accumuli più. Inoltre sarà l’occasione per uniformare anche visivamente il marciapiede a quello della vicina via Santini, con pavimentazione in pietra Forte Fiorentina e cordolo in marmo bianco Bardiglio nuvolato. Sono previsti poi scivoli e rampe per abbattere le barriere architettoniche".