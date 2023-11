Giornata contro la violenza sulle donne, mobilitazione in tutta la Versilia

Viareggio, 25 novembre 2023 – Anche la Versilia si è mobilitata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: oltre 1000 persone hanno partecipato questo pomeriggio a Viareggio alla 'Camminata rumorosa’, da piazza Mazzini a piazza Campione, organizzata dalla Casa delle donne. Tanti anche i giovani e gli uomini presenti. Nella mattina rappresentanti della Casa delle donne di Viareggio si sono recati nelle scuole viareggine. «Vogliamo un giorno in cui non conosceremo già la fine della storia. Fino ad allora lotteremo anche per te», il messaggio dedicato a Giulia e a tutte le donne vittime di femminicidi. Per pochi minuti un giovane con altri vicini si e seduto sulle strisce pedonali sul lungomare bloccando in segno di protesta il traffico poi la polizia lo ha convinto a liberare la strada.

Anche gli studenti sono scesi in piazza. Gli studenti dell'istituto comprensivo Martiri di Sant'Anna a Pontestazzemese in Alta Versilia hanno dato vita ad un'iniziativa solidale dedicata alle donne. Tutti in cerchio nella piazza centrale del paese con dei palloncini rossi in mano e una scritta a caratteri cubitali formata da cinque lettere 'Amore’.

A Seravezza in piazza gli studenti dell'Istituto alberghiero 'Guglielmo Marconì. Gli studenti della scuola media 'Barsanti’ di Pietrasanta si sono presentati con palloncini davanti ai volti, impronte di mani, scarpe in fila sul sagrato della Collegiata di San Marino, croci e grandi 'Nò impressi sui fogli da disegno: tutto color rosso sangue, il 'gridò contro la violenza sulle donne. Martedì la comunità scolastica pietrasantina tornerà in prima linea contro la violenza di genere. Il Comune di Seravezza ha presentato un progetto di formazione, orientamento e sostegno per le donne vittime di violenza di genere, sensibilizzando i giovani. Con l'apertura inoltre di un centro polivalente per la prevenzione e l'accoglienza, oltre che l'attivazione di un numero telefonico dedicato al servizio.

Al Liceo Chini di Lido di Camaiore all'ingresso della scuola è stato indicato un punto dove poter portare un paio di scarpe rosse, che sono appese in una catena di "passi in marcia verso il rispetto” e possono essere portate fino a martedì 28. A Camaiore si è tenuto un flash mob, a Capezzano Pianore sono stati messi dei palloncini rossi alla panca, a Pietrasanta, al Centro Arti Visive inaugurazione di 'Donne ..Donne’, kermesse di due giornate al femminile.

A Massarosa al teatro Vittoria Manzoni lo spettacolo 'Ho incontrato il principe azzurro’, abbinato con una mostra fotografica 'Come eri vestita?', di Amnesty Internazional091 Versilia.