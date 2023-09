Passeggiata Run for Airc a Forte dei Marmi: Ancora Aperte le Iscrizioni

Già in tantissimi si sono iscritti alla "Run for Airc", la corsacamminata non competitiva dedicata alla sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della ricerca per contrastare il tumore al seno. L’appuntamento è atteso per domenica 15 ottobre e prevede un percorso, della lunghezza di 4,5 o 9 chilometri, che a partire dal Pontile di Forte dei Marmi giunge fino a toccare il comune di Pietrasanta, passando attraverso il Parco della Versiliana. Le iscrizioni sono aperte, e tutti gli sportivi e appassionati che vogliano mettersi in gioco e sostenere la ricerca per il tumore al seno possono già aderire all’iniziativa: attraverso l’Ufficio Informazioni turistiche del Comune di Forte dei Marmi (tel. 0584 280292), alla Fondazione Airc Comitato Toscana (viale Gramsci 19 Firenze – Tel. 055.217098), oppure online su: www.airc.itrun4airctoscana.

La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, 5 euro per i bambini fino a 12 anni. I contributi raccolti sosterranno la ricerca sul tumore al seno.