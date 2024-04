Passaporti in 15 giorni: "Grazie ai nostri agenti"

VERSILIA

Da tre-quattro mesi di attesa a soli 10-15 giorni: chi pensa che ogni amministrazione pubblica sia strutturalmente incapace di migliorare i propri servizi, sarà bene si ricreda. I tempi di rilascio dei passaporti da parte della Questura di Lucca, da anni uno dei talloni d’Achille, sono drasticamente calati negli ultimi mesi grazie a una diversa organizzazione del lavoro e allo sforzo degli agenti e dei dipendenti impiegati nell’ufficio. I risultati di una rimodulazione del servizio con evidenti ripercussioni benefiche sulla cittadinanza, sono stati illustrati dal questore di Lucca Edgardo Giobbi e dal vice questore aggiunto e dirigente alla Divisione Pass Marianna Stio direttamente nella sede dove vengono svolte le operazioni di rilascio dei passaporti ma anche delle licenze sulle più svariate materie che ricadono nei compiti di polizia amministrativa.

"Credo si possa affermare – ha spiegato il questore Giobbi – che il problema sia completamente risolto, grazie a uno sforzo organizzativo non da poco e alla dedizione degli agenti impegnati. Era una risposta che dovevamo alla cittadinanza e ora i tempi per il rilascio dei passaporti sono davvero minimi, in 10-15 giorni siamo in condizione di rilasciare il documento".

Come è stato possibile? Grazie alla presenza di maggior personale, che consente di raccogliere sino a 135 appuntamenti al giorno (prima erano 25), ma anche a una organizzazione interna più funzionale e flessibile che consente di fare fronte agli eventuali picchi di richieste che arrivano ovviamente dalle prenotazioni on line. "Con sei passaggi molto semplici – ha aggiunto il vice questore aggiunto Stio – è possibile prenotarsi, attualmente andiamo a circa 25-30 prenotazioni al giorno, dopo una prima fase da tutto esaurito. I tempi di prenotazione ora sono brevissimi e in ogni caso è possibile utilizzare una procedura d’urgenza". Nell’ultimo anno, sono stati emessi circa 20mila passaporti, 300 dei quali non ritirati.