Passaggio alla Rsa Pio Campana. Subentrano due nuove cooperative

Alla rsa Pio Campana raggiunta l’intesa sindacale con le due nuove cooperative che hanno costituito una rti per la gestione del personale della struttura. Ma resta lo stato di agitazione per i dipendenti, visto che la coop uscente, Compass, non ha versato regolarmente lo stipendio (l’ultima mensilità pagata, relativa a novembre, è stata del 40%) e con la cessazione del rapporto con il Pio Campana si andranno ad accavallare anche i tfr da liquidare. Intanto grazie alla recente intesa dal 1° febbraio i dipendenti della struttura passeranno dalle cooperative Compass e Elleuno alle cooperative subentranti Kcs caregiver e Girasole che si sono aggiudicate la gara di appalto. L’accordo di passaggio con le cooperative aggiudicatarie , è stato sottoscritto da Fp Cgil nelle persone di Michele Massari, Erio Bosi, Alessandro Femori, Uil Fpl con Marco Morbidelli e Monica Volpi e Fisascat Cisl in persona di Alessandro Conti. L’accordo punta ad una maggior tutela sia dei lavoratori a tempo indeterminato che a tempo determinato.

"I punti – spiegano i rappresentanti sindacali – mirano all’assunzione di tutto il personale in forza a tempo indeterminato senza periodo di prova con il mantenimento degli orari, dell’anzianità e dell’inquadramento contrattuale;  garanzia del diritto all’assunzione in caso di attuale assenza per congedo di varia natura ( malattia, infortunio, maternità, aspettative, ecc...); dichiarazione di intenti sulla volontà di omogeneizzare gli orari di lavoro che oggi presentano differenze anche importanti tra i vari operatori e a favorire una equa rotazione delle turnazioni che eviti difformità e sperequazioni tra gli operatori. L’intesa contempla pure la conferma dei contratti a tempo determinato con ulteriore periodo fino al 31 maggio.  Impegno ad una verifica sull’andamento dell’appalto e sui punti dell’intesa entro la metà di maggio 2024.  Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto – concludono – anche in funzione delle difficoltà registrate con l’attuale appaltatrice e rinnovano l’impegno in previsione della verifica prevista a maggio perchè si realizzino le condizioni migliorative previste su orario di lavoro, gestione delle turnazioni e conferma dei tempi determinati". Resta, come detto, lo stato di agitazione in merito ai mancati pagamenti degli stipendi da parte di Compass che oltre al Pio Campana ha in gestione le risorse umane dei nidi Aquilone, Bambi e Scubidù a Pietrasata, Baloo e Coccinella a Viareggio e il servizio sad a Camaiore.

Francesca Navari