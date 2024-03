Pasqua e Pasquetta. Oltre il pranzo. Come trascorrere le festività in Versilia

VERSILIA

Dalle escursioni in montagna alla gita in barca sul lago, dallo spettacolo dei cantastorie in piazza alla caccia delle uova. Sono solo alcune delle attività che Viareggio e la Versilia propongono, tempo permettendo, per festeggiare in maniera alternativa Pasqua e Pasquetta.

Oggi, camminando sul lungomare insieme alla guida turistica “In viaggio con Tessa“, sarà possibile immergersi nella Viareggio Liberty, tra le particolarità degli edifici e i personaggi artefici del cambiamento architettonico della città. Sempre tra i luoghi della città, domani, l’associazione culturale Ville Borbone e Dimore stoririche della Versilia terrà una visita guidata sui passi di Puccini, con un concerto di archi e voce dedicato al Maestro, al Camposanto della Misericordia.

Per una Pasqua e Pasquetta all’insegna del divertimento, dopo la messa di monsignore Giulietti alle 11 nella Chiesa di Sacro Cuore di Lido di Camaiore, il Parco Bussola Domani sarà animato dalla caccia alle uova per i bambini.

A misura di famiglia anche gli eventi organizzati dal comune di Forte dei Marmi. Oggi, alle 15, in piazza Garibaldi, giochi e rompicapo sfideranno le famiglie a colpi di logica e ingegno, e lo spettacolo di cantastorie, burattini e organetto di Alessandro Gigli intratterrà i curiosi. Domani la piazza verrà allestita con trenta giochi di legno e Saeed Fekri, “L’incatatore“, mimo di strada, divertirà con i suoi numeri.

Caccia all’uovo, d’oro, anche a Pietrasanta, alla fattoria didattica fata Miele, con laboratori artistici e giochi a contatto con la natura. Una natura che sarà possibile esplorare anche con escursioni e passeggiate. L’Oasi di Massaciuccoli propone infatti un doppio appuntamento: oggi, attraverso il bosco della riserva della Lecciona e domani, sul lago, con visite guidate con i barchini da palude, per ammirare la ricca avifauna e i resti delle terme di epoca romana.