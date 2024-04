Partono i lavori in via Fondi. Nascerà un parcheggio da 100 posti

Partono i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Fondi. Per garantire il regolare svolgimento dei cantieri, la Municipale ha emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione. Dal lunedì prossimo al 29 ottobre compreso, in piazza Morante, nei dintorni dell’area interessata dai lavori di riqualificazione, sarà istituito il divieto di sosta lato via Fondi e lato viale Oberdan. Anche in via Fondi, nell’area di parcheggio adiacente al panificio, su uno stallo graverà il divieto di sosta, mentre nel tratto compreso tra viale Oberdan e via Bellosguardo il limite di velocità sarà portato a 30 chilometri orari.

I provvedimenti resteranno in vigore per i prossimi 5 mesi e spiccioli. I lavori serviranno per la realizzazione di un nuovo parcheggio con sosta gratuita in un’area ad oggi sterrata, che viene saltuariamente utilizzata per la sosta delle auto specialmente durante eventi o manifestazioni ma senza essere regolamentata da stalli o corsie di transito. Dopo i lavori il parcheggio, oltre a presentarsi ordinato e abbellito con nuove alberature, si allaccerà naturalmente con quello di piazza Elsa Morante (il cosiddetto "parcheggio di Sem"), che ha l’accesso dal viale Oberdan, andando a creare un’unica grande area di sosta – solo in via Fondi saranno ricavati un centinaio di stalli – funzionale al centro storico e alle aree limitrofe.

Si tratta di un investimento da 600 mila euro. "Un’opera pubblica estremamente necessaria per rispondere alle esigenze di parcheggio di tutta la comunità di Camaiore – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche nel presentare l’intervento –; stiamo continuando a mettere in campo importanti investimenti sostanziali per ridisegnare il territorio comunale, le sue funzioni e i suoi servizi pubblici, migliorandone la vivibilità quotidiana. Con questo progetto, oltre a riqualificare un’area adesso in degrado, riusciamo a sviluppare e semplificare in modo netto le possibilità di fruizione e accesso del centro storico".

Il nuovo parcheggio, poi, verrà provvisto della dotazioni logistiche necessarie ad accogliere l’eventuale mercato rionale settimanale in caso di necessità di spostamento – in occasione, ad esempio, di eventi in centro –, senza quindi tornare a interrompere il traffico sul viale Oberdan.

DanMan