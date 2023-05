Partita-show allo Stadio Presenti Pazzini e Frey

Ci saranno glorie del calcio ma anche giornalisti nella partita-spettacolo di beneficenza che il

15 giugno alle 20 si terrà allo Stadio “Necchi-Balloni”. L’evento "In Campo col Cuore" vedrà infatti la presenza di glorie Viola (ex-giocatori della Fiorentina come Pazzini, Frey, Amoroso e molti altri), una selezione di calciatrici e una di giornalisti. Il ricavato dalla partita verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Monasterio e alla Fondazione Tommasino Bacciotti per sostenere le loro attività. Ma non è tutto: il 16-17-18 giugno sempre allo stadio si terrà il "Summer Women Football Camp", il primo camp in Versilia dedicato alle calciatrici, aperto alle ragazze dagli 8 anni in su. Tre giorni dedicati alla tecnica, alla tattica e ai test psico-fisici, sotto la guida di Alberto Malusci (ex-gloria della Fiorentina), del professor David Sassarini (tecnico Uefa Pro, già alla Primavera di Udinese e Spezia) e di tutto lo staff di Sports Performance Lab. L’intero evento è stato organizzato da Sport Manager Group e Sports Performance Lab, in collaborazione con numerosi sponsor, e con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Tra le testimonial presenti: Greta Adami (AC Milan) e Caterina Bargi (CFC Genoa). Per info e per partecipare al camp femminile è necessario contattare il numero: 392.2668694