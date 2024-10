Partita la kermesse medievale. Trampolieri, rapaci, cortei e stand

Trampolieri, artisti itineranti e acrobati, rapaci e figuranti in costumi storicia. Ieri è partita l’8° edizione di “Pietrasanta Medievale”, suggestiva rievocazione dell’antico Capitanato della Versilia con tanto pubblico e la cena a tema in Sant’Agostino. Oggi si replica con un’altra giornata di magia in centro. Dalle 10 il mercato medievale offrirà uno spaccato della quotidianità dell’epoca. Per tutto il pomeriggio e fino alle 23 ci si potrà imbattere in avvincenti “combattimenti” di scherma storica, eleganti voli di rapaci, spettacoli di giullari, mangiafuoco e danzatori. Tra gli eventi principali il corteo in abiti medievali alle 17,30, seguito dalle esibizioni di musici e sbandieratori: la sfilata unirà alla contrada della Cervia anche i figuranti della contrada La Madonnina e sarà dedicata a personalità di rilievo vissute tra il 1350 e il 1450, le cui arti e opere hanno contribuito all’avvento del Rinascimento italiano. Alla rievocazione storica si affiancheranno anche numerose attività come la possibilità di visitare la chiesa di Sant’Agostino (apertura straordinaria 10-13 e 15-19), il campanile del Duomo di San Martino (in orario 10-13 e 15-19) e il museo archeologico “Antonucci” (orario 10-13 e 16-19).