Parte il mese mariano. Via ai divieti in Caranna per la solenne processione

Via al mese mariano, che vedrà particolarmente protagonista – come da tradizione – la marginetta presente in Caranna dove il 13 maggio ci sarà la processione. Quel luogo di fede tra via Sant’Elme e via della Barbiera quest’anno segna i 102 anni di vita (fu costruita nel 1923) e già si prevede la conferma di un legame forte con la gente. Questa devozione religiosa affonda le proprie radici nel 1605 quando fu inaugurato un oratorio dedicato a Sant’Elme martire di Marina che rimase poi aperto al culto fino al 1720 e, una volta abbattuto, i suoi mattoni e sassi vennero riutilizzati per la costruzione della vecchia chiesa tuttora presente lungo la via Provinciale in centro.

Per permettere lo svolgimento degli appuntamenti religiosi sono previsti provvedimenti di viabilità lungo le strade confluenti con il trivio di via della Barbiera e di via Sant’Elme e nelle aree di intersezione della via della Barbiera con la via Raffaelli e la via Carrà, nonché della via Sant’Elme con la via Balduini: qui ci sarà il limite di velocità di 30 chilometri. Il 13 maggio viene analogamente messo in atto il limite di velocità di 30 chilometri orari nelle strade confluenti nel percorso oggetto della processione dalla Marginetta di Caranna alla chiesa di Sant’Ermete ossia: via della Barbiera, via Togliatti, via Amendola, via della Barbiera, via Piave, via Mascagni, Chiesa di Sant’Ermete. Il 26 maggio dalle 15 alla mezzanotte è sospesa la circolazione stradale, lungo la via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via Carrà e la via Sant’Elme. Il 25 maggio dalle 21 alle 22 viene istituito il limite di velocità ancora di 30 chilometri orari nelle strade confluenti nel percorso oggetto della processione del Corpus Domini: chiesa di Sant’Ermete, via Mascagni, via Piave, via Carducci, via Mazzini, via Risorgimento, via Trento, Chiesta di Sant’Ermete. Durante il rientro verso la Chiesa di Sant’Ermete, in conseguenza del percorso della processione, la circolazione stradale viene sospesa in via Trento, nel tratto compreso tra la via Duca d’Aosta e la via Risorgimento. La comunità di Caranna è incaricata di predisporre la segnaletica orizzontale e verticale necessaria a rendere noti gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dall’ordinanza.

Fra.Na.