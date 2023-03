Parte il cantiere per la nuova rotatoria, scattano due mesi di divieti

Dopo la mini-rotatoria ultimata in cima al ponte della Madonnina, oggi prende il via il cantiere per la grande rotatoria ai piedi del ponte, tra l’Aurelia e via Santini (nella foto). L’intervento, eseguito dalla “Ceragioli costruzioni“ nell’ambito dell’accordo Comune-Conad, durerà circa 60 giorni e prevede anche la demolizione dell’attuale aiuola spartitraffico, con realizzazione di analogo manufatto, temporaneamente sostitutivo in direzione sud. In base all’ordinanza emessa dall polizia municipale, da oggi pertanto sarà istituito il divieto di sosta 0-24 nel tratto di via Santini tra l’Aurelia e il confine sud del tabaccaio, il disco orario di 60 minuti nel successivo tratto di via Santini, a monte dell’esercizio, fino a via Castagno nell’orario 8-20 (eccetto i festivi), e il divieto di sosta 0-24 sul lato sinistro del ramo di via del Castagno che con senso unico monti-mare dalla strada prosegue sull’Aurelia in direzione Viareggio.

d.m.