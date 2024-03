Parri e Puccini: storia di una grande amicizia

Ferruccio Parri, (foto) amico intimo di Puccini, era un pittore quotato. La relazione tra i due artisti

è stata per entrambi proficua. E’ l’argomento della ricerca che l’associazione torrelaghese “Le nostre radici” ha approfondito nell’anno del centenario della morte del musicista che scelse Torre del Lago come dimora. Fotografie, lettere, documenti che raccontano il rapporto tra Puccini e Parri saranno presentati al pubblico oggi nella scuola elementare “Puccini” della frazione, da Marco Carmazzi, presidente dell’associazione, Gianni Picchi e altri soci che hanno contribuito al lavoro. Appuntamento alle 10. Un’occasione unica per approfondire altri legami del compositore, celebrato nel mondo mondo, con il territorio versiliese

C.S.