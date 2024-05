Parole in libertà e rispetto di tutti

Le parole hanno un peso. E noi, che le lavoriamo tutti i giorni, lo sappiamo bene. Così, ieri, siamo rimasti basiti ascoltando il dibattito in consiglio comunale. E non solo noi, a dir la verità. Perché, almeno all’inizio, c’era anche un po’ di pubblico (prevalentemente commercianti del centro storico). Tra grida, improperi ed uscite dall’aula improvvise i 21 consiglieri presenti (3 gli assenti sin dall’inizio) hanno dato spettacolo. Non tutti, a dir la verità. Ma qualcuno di loro sì. A scaldar gli animi prima la richiesta del capogruppo (mononucleare) Tiziano Nicoletti di anticipare un punto dell’ordine del giorno (quello sul Piazzone) per chiedere, poi, un rinvio ("in attesa – ha precisato – di alcune carte dalla Prefettura"). Richiesta subito "bocciata" che ha fatto rumoreggiare i presenti. Poi, un battibecco tra il capogruppo leghista Alessandro Santini e quello della “Lista Progetto per Viareggio“ Riccardo Pieraccini. Ma è quando l’avvocato Nicoletti, calandosi sulla fronte la vecchia e cara (a lui) bandana da Rambo, se n’è uscito con "assessore Salemi, te devi aver avuto un’infanzia difficile". Apriti cielo. La giunta (con il sindaco in testa) e tutti i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula in segno di solidarietà. Già, perché l’assessore Salemi ha perso il papà, i nonni, gli zii ancora giovanissimo e, anche, la madre. Eh già, le parole hanno un peso. E, così, la maggioranza si è ritrovata compatta intorno al suo assessore allo sport. Nicoletti, docet.