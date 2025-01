Parla il sindaco Pierucci: "Forti investimenti nei lavori. Ma le categorie ci seguano"

CAMAIORESette milioni di opere pubbliche a metà mandato: il sindaco Marcello Pierucci soddisfatto del risultato ottenuto e pronto a cavalcare l’onda del giro di boa della consiliatura di ampia maggioranza. "Un appello alle categorie a fare di più: sono indietro rispetto all’amministrazione". L’eccellenza? "La scuola: un polo che segue l’alunno da 0 a 13 anni a Capezzano Pianore è un grande traguardo raggiunto da pochi Comuni". Ci sono cose da mettere a punto ma, nel ‘Diario di viaggio‘, pubblicazione approntata dopo due anni e mezzo di governo del Comune, il sindaco Pierucci elenca nel dettaglio tutti i lavori eseguiti. Ci sono le ‘eccezioni’ della minoranza e il primo cittadino le bacchetta in quanto ‘non costruttive’ ma solo critiche e taglienti nell’intervento, un j’accuse nero su bianco: del resto era da aspettarselo dalle forze che considerano il seguito della Nuova stagione camaiorese un ‘navigare a vista’.

Parte con l’alternativa alla strada di ingresso a Camaiore e la pista ciclabile: queste sono le prime citazioni di Pierucci: "Abbiamo fatto partire progetti di cui sentivo parlare quando avevo i calzoni corti. Il Littorio da acquisire, il Parco fluviale di cui parlava anche il mio predecessore…". Parlava, ma in fondo non concludeva, pare dire Pierucci. A Del Dotto il successore riconosce invece il merito di Bussoladomani rinata a nuovi fasti, non certo del Festival Gaber, sostituito subito con l’evento ‘Camaiore Estate’. La Sarzanese rifatta in gran parte, la via Radicchi ampliata, i parcheggi al Tori e al Secco. "Il primo febbraio inaugureremo quello in via Fondi, 100 posti gratuiti, salvo per qualcuno a disco orario lungo la strada. E saranno gratuiti", ribadisce. Per il sindaco conta insomma la praticità: "Le frane rimesse a punto con 700.000 euro, l’area dell’incendio delle Seimiglia ripristinata con 800.000 euro, via dei Norcini, la via Roma a Lido di Camaiore e i parcheggi da realizzare nelle frazioni. In altro settore, i 2 milioni spesi per l’efficientamento energetico nel pubblico e l’Arlecchino da concludere entro quest’anno fino al primo piano oltre al mercato ortofrutticolo da terminare con i fondi Pnrr".

Su questo unico progetto teme rinvii, ma assicura che farà di tutto per concluderlo. Sono tantissimi i lavori pubblici, con il centro storico da ampliare anche tramite il nuovo giardino murato di via Tabarrani: "Certo noi facciamo, ma le categorie devono venirci dietro con maggiori servizi, negozi innovativi, canoni da diminuire da parte dei proprietari e magari uno sconto che potremmo applicare in futuro sulla Tari - continua Pierucci - In centro si deve vivere di commercio, animazione e attività: la mentalità deve adeguarsi. Sono soddisfatto anche per sport con 3 milioni di euro investiti, cultura e turismo: molti gli interventi agli impianti sportivi tra cui soprattutto quello via Fonda. In futuro vorremo sempre favorire le associazioni territoriali rispetto all’imprenditoria: ciò non toglie che potremo anche valutarne una gestione da parte della Pluriservizi, società partecipata in utile, ma senza mai sfavorire il mondo associazionistico di onlus".

Orgoglioso della Prima Estate e di Camaiore Estate, dei Tappeti e delle Arti effimere come della musica sempre valorizzata nonché del settore sociale che mantiene i contributi alle fasce deboli e punta su strutture come il San Francesco con altri 450.000 euro investiti per un centro che è una famiglia. Oltre un milione e 250.000 euro stanziati per il sostegno ad anziani e minori."Infine i rifiuti - chiude il sindaco - oggi siamo all’80% di raccolta differenziata e nel 2013 eravamo al 27%: una vera rivoluzione. Va studiato per Lido un centro di raccolta come quello realizzato al Tori: vedremo di trovare la zona più adatta”. Ammette che il Magazzeno scelto come prima opzione era un’area sbagliata e guarda altrove. Unico rammarico? “Che non sia ancora pronto il nuovo sito on line del Comune".In sostanza un bilancio positivo, stando a Pierucci, da concludere, da intensificare anche con la partecipazione nel nuovo metodo studiato, per coinvolgere meglio la gente ed essere in sinergia.

Isabella Piaceri