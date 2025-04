Parco Pitagora. Musica, giovani e nuove proposte

Il Parco Pitagora, a Lido, anche quest’anno da sabato 31 maggio fino a domenica 1° giugno si trasforma nel palcoscenico della musica, perché ospita la seconda edizione del New talent school. Il talent è nato alcuni fa e si chiamava Cantascuola e Lisa Interlicchia, che oggi con la mamma Katy Braccini organizza la manifestazione, allora aveva solo 6 anni e vi ha partecipato aggiudicandosi il premio per la più piccola partecipante.

La manifestazione è andata avanti fino al 2019 anno del Covid che ha segnato per motivi sanitari una pausa. La passione per la musica di Lisa Interlicchia, 16 anni e mezzo, ha segnato la nuova era dell’iniziativa con il nuovo nome e questo anno è la seconda edizione realizzabile grazie all’impegno e alla passione di tante persone.

Il talent per la prima volta ha tre categorie: i bambini dai 6 ai 14 anni; i giovani dai 15 ai 20 anni e per la prima volta gli adulti dai 20 anni in poi e possono partecipare da tutta Italia. Le iscrizioni sono molte, il termine ultimo per iscriversi è mercoledì 30 aprile. Per informazioni telefonare al 339/1163034.

La manifestazione questo anno sarà un’edizione molto particolare perché Lisa e la mamma hanno invitato come ospiti molti artisti cantanti, imitatori, musicisti: sarà una grande festa della musica, linguaggio universale che parla al cuore di tutti. I partecipanti saranno giudicati da una giuria di grandi nomi, esperti di musica e personaggi televisivi tra i quali il cantante Alessandro Canino (nella foto).

