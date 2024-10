Il Parco giochi non più utilizzabile. Attrazioni quasi tutte sigillate: “Colpa dei vandalismi notturni”

Piano di Conca (Lucca), 1 settembre 2024 – Un parco giochi... senza giochi. O meglio, i giochi ci sarebbero anche ma sono quasi tutti sigillati e inaccessibili al momento. Il motivo di questa limitazione all’interno di una delle aree verdi più belle della zona sta nel fatto che tanti dei giochi sono state distrutti e barbarizzati da vandali che durante la notte non hanno di meglio da fare che andare a sciupare attrezzature a disposizione della comunità per il solo gusto di rompere senza motivo le cose di tutti.

Attualmente ci sono sigilli a delimitare l’uso di diverse attrazioni del parco, col nastro bianco e rosso che è stato messo dai vigili urbani anche tutto attorno al grande gazebo centrale (unica zona ombreggiata di quest’ampia area all’aperto) solitamente usato pure per l’organizzazione di compleanni. Un vero disagio, cui l’amministrazione comunale vuole porre rimedio quanto prima con un progetto di riqualificazione che ci espone la sindaca Simona Barsotti: “Noi già da tempo stiamo cercando le risorse per intervenire sul parco giochi di Piano di Conca. Abbiamo anche già dei preventivi sul tavolo che stiamo valutando. Ci sono dei giochi che vanno aggiustati e altri che vanno proprio sostituiti. Adesso c’è la necessità di mettere in sicurezza alcuni giochi. Anche perché ci sono arrivate già diverse segnalazioni e pure delle richieste di risarcimento danni dato che alcuni bimbi sono dovuti andare addirittura al pronto soccorso dopo essersi fatti male. Abbiamo quindi dovuto bloccare l’accesso ad alcuni giochi. Però abbiamo deciso lo stesso di lasciare aperto il parco poiché comprende un grande spazio verde all’aperto dove si può comunque giocare in sicurezza, andare in bicicletta e passeggiare”.

La sindaca Barsotti ha chiari gli obiettivi: “Non so dare un tempo preciso ma massimo entro la prossima primavera vorremmo far tornare a risplendere tutta quest’area. Vogliamo tornare a rendere fruibile il gazebo, aggiustare i giochi rotti e migliorare il parchetto con giochi nuovi. Inoltre l’intenzione è quella di rendere funzionante l’impianto di video sorveglianza così da monitorare il parco anche nelle ore notturne. E magari farlo controllare anche da qualcuno del posto che si prenda l’incarico”.

In effetti fare un restyling del parco ha senso solo se poi si potrà mantenere quest’area pulita e controllata, cercando di evitare che avvengano nuovi vandalismi. Appellarsi al buon senso civico di tutti infatti potrebbe non bastare, dato come già si sono accaniti contro alcuni giochi questi teppisti che hanno addirittura aperto e manomesso almeno una decina di volte il quadro elettrico dell’impianto d’illuminazione del parco che adesso dunque è stato staccato.

Simone Ferro