Parco Fontanella. Diventerà un’area dedicata allo sport

Una nuova vocazione sportiva che tenga alla larga i brutti giri e faccia percepire alla cittadinanza un parco vivibile tutto l’anno e in modo sano. È questa la priorità dell’amministrazione comunale, la quale parteciperà al bando nazionale “Sport di tutti-Parchi” con l’obiettivo di trasformare la Fontanella (nella foto) in una nuova area attrezzata per lo sport di 300 metri quadri e rivolta a giovani dai 9 ai 14 anni. Il bando, tra l’altro, è lo stesso che ha consentito di realizzare l’area fitness in piazza Versilia a Fiumetto. "Il parco della Fontanella – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – è in linea con le caratteristiche richieste dal bando: accessibile, situato in un contesto urbano e vicino a scuole, servizi igienici pubblici, parcheggi, attività commerciali e di una fontanella d’acqua potabile".

Il progetto dovrà avere un costo massimo di 50mila euro, di cui il 35% a carico del Comune, e prevede l’allestimento di una pavimentazione antitrauma, utilizzabile contemporaneamente da 10-15 ragazzi, e attrezzature per arrampicata, barre ginniche e scivoli, dotate di un sistema integrato di Qr code che permetterà di accedere a video tutorial sul loro corretto utilizzo. Verranno attivati anche videosorveglianza e rete wifi ad accesso libero. È prevista inoltre la rimozione dei giochi attuali, tranne l’altalena, e dove necessaria la livellatura del terreno. "Con questo intervento – aggiunge Marcucci – daremo finalmente un’identità al parco della Fontanella, lo restituiremo alla comunità più giovane, in piena e sicura fruibilità e proseguiremo nell’indirizzo già intrapreso da alcuni anni, quello di facilitare la pratica dell’attività sportiva e motoria su tutto il territorio, gratuitamente e all’aria aperta". Il bando scadrà l’11 giugno.