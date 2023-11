Parcheggio rosa, il tagliando d’ora in poi avrà validità biennale

D’ora in poi le neo mamme potranno usufruire del tagliando per il parcheggio rosa per due anni anziché uno solo. La novità è stata decisa in questi giorni con un provvedimento mirato a venire incontro a un numero sempre maggiore di domande. Il tagliando, istituito a Pietrasanta nel 2007 per un totale di 1.336 permessi, di cui attualmente 150 in corso di validità, com’è noto è valido su tutto il territorio nazionale e consente la sosta negli stalli rosa (nella foto) e in quelli regolamentati a disco orario senza limiti di tempo. Non solo: a Pietrasanta c’è anche la possibilità di parcheggiare negli stalli blu in esenzione dal pagamento. Può essere chiesto dall’inizio della gravidanza fino alla nascita (ad uso solo della mamma) oppure dopo la nascita e fino al compimento del 2° anno di vita del bimbo (ad uso di entrambi i genitori). Va ritirato al comando polizia municipale, in via Marconi, e restituito entro 30 giorni dalla nascita del bimbo.

d.m.