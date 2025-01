Parcheggio in via Fondi. Sabato l’inaugurazione

Si inaugura sabato il nuovo parcheggio di via Fondi: cento stalli gratuiti per il centro storico. Sarà intitolato a Giulio Moriconi, socialista storico di Camaiore e primo cittadino dopo la liberazione della città avvenuta il 17 settembre del 1944. Cento posti dunque attesi da anni, anche perché ‘bianchi’ e proprio attaccati al fulcro cittadino attraverso il primo tratto di via Fondi, prima del ponte che si immette sulla via Bellosguardo, collegati al parcheggio dell’ex Sem, adesso piazza Elsa Morante, area anch’essa per adesso senza ticket.

Una decina circa saranno per l’handicap, siti lungo il tratto della strada dove è stato eseguito un marciapiede: si tratta di una zona strategica in quanto situata all’ingresso cittadino verso la piazza Romboni e il viale Oberdan, snodi di traffico lato Lucca. Un intervento approvato due anni fa in giunta, dal costo di oltre 600mila euro. Di recente infatti, con una variante ad hoc, si sono stanziati altri 50mila euro per l’opera da completare. Adesso i parcheggi ‘bianchi’ a servizio del centro storico saranno quindi composti da quelli dietro il palazzetto dello sport e lo stadio comunale, altri alla Badia nei due piazzali vicini alla chiesa, alcuni al ponte di Carignoni ed infine nella piazza Morante e questi ultimi del parcheggio Moriconi. Una scelta da sottolineare quella di intitolarlo all’esponente di spicco del Psi ed infatti parteciperà all’evento il segretario provinciale Rossano Lenci accanto al sindaco Marcello Pierucci. Il terreno su cui sorge il nuovo parcheggio era di proprietà dell’imprenditore Alfredo Matteucci, deceduto anni fa, costruttore molto noto negli anni ‘70 e ‘80.

Isabella Piaceri