Parcheggio all’ex Pesa Arriva l’opera di Tommasi Inaugurazione nel 2024

Dopo la “Donna tartaruga“ di Novello Finotti, che una volta pulita tornerà a Tonfano, un’altra scultura legata al Parco internazionale della scultura contemporanea potrà essere di nuovo ammirata dopo anni di assenza. Parliamo di un pezzo di storia quale “La campagna va al mercato“ (nella foto), opera in bronzo di Marcello Tommasi realizzata nel 1968 e collocata all’ex mercato coperto in via Oberdan durante la giunta Luchi.

Rimossa nella primavera 2020 per la partenza del cantiere del Museo Mitoraj, salvo sorprese nel 2024 verrà posizionata all’ex Pesa. Un ritorno a “casa“, in realtà, dato che la piazza è intitolata a Leone Tommasi, padre di Marcello, e si trova a pochi passi dalla casa-studio della famiglia Tommasi. Da tempo viene reclamata dai cittadini, legati alla scultura da un affetto profondo e di lunga data, ma l’attesa è finita. "Verrà riqualificata l’aiuola centrale che divide il parcheggio superiore da quello inferiore – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – con la creazione di un terrazzamento lato mare, scorcio immerso nel verde in cui collocheremo l’opera, oltre a panchine e nuovi alberi". Quanto al raddoppio del parcheggio inferiore, di cui nel 2021 è stato approvato uno studio di fattibilità, con una spesa prevista di 1 milione di euro, il Comune sta aspettando i bandi per chiedere i fondi.

Daniele Masseglia