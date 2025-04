Ingegnere ucciso dalla lastra di vetro, lutto cittadino a Camaiore. A Massa condoglianze del sindaco alla famiglia

Camaiore (Lucca), 8 aprile 2025 – È stato proclamato per domani, mercoledì 9 aprile, il lutto cittadino a Camaiore per ricordare Paolo Mariottoni, titolare della Mariottoni Engineering, società della Mariottoni Group Massa, deceduto tragicamente in un incidente sul lavoro lunedì 7 aprile. L’ingegnere, 56 anni, è stato ucciso da una lastra di vetro precipitata al suolo nel cantiere edile di una ex pensione in viale Pistelli. Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci ha invitato a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento alle 12.

A Massa, dove Mariottoni risiedeva, il sindaco Francesco Persiani ha portato le condoglianze alla famiglia. L’ingegnere aveva un’esperienza ventennale alle spalle. La sua azienda, che produce componenti in vetro e vetrate isolanti per l’edilizia e l’arredamento, si avvale di un team affiatato di esperti, architetti, progettisti e ingegneri per la progettazione e realizzazione di qualsiasi elemento in vetro. Commozione anche a Città di Castello (Perugia), dove l’uomo era nato prima di trasferirsi a Massa.

Il sostituto procuratore Antonio Mariotti ha disposto il sequestro del camion della ditta e del meccanismo di aggancio alla gru dove c'erano le lastre di vetro. Il resto del cantiere è stato lasciato libero di continuare l'attività. Intanto sono state acquisite dalle forze dell'ordine le immagini girate dalle emittenti televisive sul luogo dell'incidente, dove sono stati effettuati rilievi da parte del personale della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest.