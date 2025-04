Grossa lastra di vetro si stacca e cade da 20 metri, socio della ditta muore travolto. Tragedia sul lavoro

Camaiore (Lucca), 7 aprile 2025 – Travolto da una vetrata che si è staccata da un’altezza di circa 20 metri mentre veniva issata dalla gru di un camion. Questa la dinamica, in fase di accertamento, del tragico incidente sul lavoro in viale Pistelli a Lido di Camaiore in cui oggi ha perso la vita Paolo Mariottoni, ingegnere di 56 anni, nato a Città di Castello (Perugia) ma residente a Massa. L’uomo era socio della ditta impegnata nelle opere edili.

Mariottoni stava lavorando con i colleghi e gli operai in un palazzo, una ex pensione, che doveva essere trasformato in due nuovi appartamenti. Stavano caricando alcune grosse lastre di vetro sulla gru di un camion per poi issarle all’ultimo piano, dove dovevano essere scaricate. Intorno alle 14:40 è avvenuto l’incidente mortale.

Il palazzo dove è avvenuto l'incidente mortale a Camaiore (Foto Umicini)

Uno dei pannelli di vetro, agganciato con una ventosa, si è staccato, per motivi ancora da stabilire, da un’altezza di circa 20 metri. Ha travolto in pieno Paolo Mariottoni, che si trovava a terra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Nonostante il primo soccorso dei colleghi, l’uomo era già deceduto.

I colleghi di lavoro hanno quindi chiamato il numero unico di emergenza 112. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell'Asl Toscana Nord ovest. Sopralluogo anche del medico legale Stefano Pierotti. Il magistrato di turno della procura di Lucca farà rimuovere la salma solo al termine degli accertamenti. L'area di viale Pistelli è stata isolata dalla polizia municipale.