Pannelli fotovoltaici pure nei borghi montani "Un risultato atteso"

Fotovoltaico anche nei borghi storici. Il sindaco Maurizio Verona definisce una "svolta storica" la sentenza del tribunale amministrativo dell’Aquila ha sancito un nuovo principio che cambierà le regole in vigore: anche gli abitanti dei piccoli borghi montani hanno il diritto di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto. "Da tempo – dice – con Legambiente in primis, Uncem chiedeva alle Soprintendenze di limitare ogni vincolo e parere negativo sulle rinnovabili da installare in villaggi, paesi, borghi storici. Le rinnovabili devono essere per tutti. Finalmente si tolgono le restrizioni in vigore per i borghi con vincoli paesaggistici e artistici. La sentenza del Tar ha stabilito in quali casi sia valido il diniego della Soprintendenza. Questo deve essere motivato nel merito mentre non basta il divieto generalizzato. Il tribunale ha sancito anche che la tutela paesaggistica non possa sempre e comunque prevalere sulla necessità di ridurre le emissioni di CO2 e, quindi, salvaguardare l’ambiente"