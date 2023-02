Palloncini colorati sul fiume Set originale per scatti d’amore

Decine di palloncini rossi sospesi sopra il fiume. E una maxi cornice coloratissima per scattare una foto di coppia. E’ il suggestivo allestimento realizzato per il giorno di San Valentino nella zona del Puntone, grazie alla collaborazioen tra Fondazione Terre Medicee, Comune, Gb Service di Marzocchino e i volontari della Pro Loco di Seravezza. "La scelta di richiamare gli innamorati al Puntone ricalca la felice intuizione dell’anno scorso - spiega l’assessore Valentina Mozzoni - quando venne creata una installazione nel fiume: un grande cuore rosso, il colore della passione, realizzato con vernice ecologica nel greto e scenario particolarmente suggestivo per le foto degli innamorati". "Il Puntone si presenta in modo molto suggestivo – spiega Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee – creando un particolare set per immortalarsi in uno scatto fotografico da conservare nei ricordi più belli. Il fatto di trovare un chiaro richiamo agli anni ‘80, con una cornice di palloncini dove scattare la foto, vuole anche incuriosire su un evento importante che presenteremo a breve. La trasformazione del Puntone, in questa giornata dedicata agli innamorati, rappresenterà certamente anche una opportunità promozionale per le attività di Seravezza, nell’ottica adottata dalla Fondazione per iniziative diffuse sul territorio, proprio come avverrà anche nella prossima estate".